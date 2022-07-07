Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые зарабатывали миллионы на льготной растаможке импортных автомобилей.

В состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС. Из-за преступной схемы на территорию Украины въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

За взятки они гарантировали создание зеленого коридора на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для их постановки на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

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В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении за: