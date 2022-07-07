Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые зарабатывали миллионы на льготной растаможке импортных автомобилей.
В состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС. Из-за преступной схемы на территорию Украины въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
За взятки они гарантировали создание зеленого коридора на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для их постановки на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.
Во время обысков правоохранители обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства — 1,2 млн в грн.
В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении за:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины;
- ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием).