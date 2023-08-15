У вівторок, 15 серпня, на українських АЗС зросли середні ціни на всі види пального.

Зокрема, преміальний бензин марки А-95+ здорожчав в середньому на 22 копійки – до 54,11 грн/л.

Популярний А-95 сьогодні коштує на 23 копійки більше, ніж напередодні – 52,07 грн за літр.

Бензин марки А-92 додав до попередньої вартості в середньому 15 копійок – 49,17 грн/л.

Найбільше здорожчало дизельне пальне – 51,5 грн за літр (плюс 33 копійки).

А найменше – автогаз, вартість якого змінилася на 2 копійки (23,6 грн/л).

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

Джерело: AutoRia