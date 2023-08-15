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На АЗС подорожали все виды топлива, больше всего — дизель

15 августа 2023, 09:10
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, автогаз
Источник: Факты ICTV

Во вторник, 15 августа, на украинских АЗС выросли средние цены на все виды топлива.

В частности, премиальный бензин марки А-95+ подорожал в среднем на 22 копейки — до 54,11 грн/л.

Популярный А-95 сегодня стоит на 23 копейки больше, чем накануне — 52,07 грн за литр.

Бензин марки А-92 добавил к предыдущей стоимости в среднем 15 копеек — 49,17 грн/л.

Больше всего подорожало дизельное топливо — 51,5 грн за литр (плюс 33 копейки).

А меньше всего — автогаз, стоимость которого изменилась на 2 копейки (23,6 грн/л).

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

Ціни на бензин 15 серпня

Ціни на бензин 15 серпня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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