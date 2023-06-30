Возможность бронирования номерных знаков: правительство приняло изменения по регистрации авто

Украинское правительство внесло изменения относительно предоставления административных услуг, связанных с государственной регистрацией транспортных средств.

Об этом говорится в принятом документе О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета министров Украины относительно присвоения буквенно-цифровой комбинации номерных знаков. Постановление направлено на приведение актов в соответствие с изменениями в закон О дорожном движении и внедрением новых услуг.

В частности, теперь во время государственной регистрации автомобиля (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.

По данным Правительственного портала, одновременно вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн в сутки).

Согласно принятому постановлению, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации во время регистрации или перерегистрации транспортного средства (в размере 300 грн, кроме платных номерных знаков).

По объяснению правительства, реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в предоставлении заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией или перерегистрацией транспортных средств.