Власники машин час від часу постають перед необхідністю підживлення автомобільного акумулятора. Але чи можна заряджати його у квартирі, чи безпечно і де краще це робити. З цими запитаннями розбиралися Факти ICTV.

Чи можна заряджати автомобільний акумулятор у квартирі

Підзарядку свинцево-кислотних автомобільних акумуляторів (АКБ) слід проводити в добре провітрюваних нежитлових приміщеннях. І найкращим місцем для цього буде гараж, вуличний майданчик, захищений навісом, та аж ніяк не квартира. Там просто немає постійної циркуляції повітря. Однак за певних умов все ж заряджати автомобільний акумулятор у квартирі можна, хоч і не рекомендується. І тут головне – дотримуватися всіх правил безпеки і використовувати спеціальний зарядний пристрій.

Та якщо у вас немає ніякої альтернативи, окрім як зарядити автомобільний акумулятор у квартирі, то найкраще підживлення проводити на балконі з відчиненими вікнами. Так небезпечні випаровування виходитимуть на вулицю. Якщо ж немає балкона, то накрийте акумулятор ганчіркою і поставте біля відкритого вікна, подалі від людей. І пам’ятайте, що автомобільний акумулятор не повинен стояти поблизу обігрівача, відкритого джерела полум’я та печі.

Зараз дивляться

У жодному разі не залишайте автомобільний акумулятор на зарядці без нагляду і постійно контролюйте цей процес.

Також перед тим як ставити АКБ на зарядку у квартирі, ретельно огляньте його. Якщо на корпусі є білий наліт, то краще відмовтеся від ідеї підживлювати автомобільний акумулятор удома, оскільки існує ризик загоряння газу, що випаровується. Він настільки горючий, що може спалахнути навіть від того, що поруч хтось курить.

Крім того, акумулятор буде не лише горіти, а й може вибухнути. А це призведе до того, що на відстані кількох метрів все буде в кислоті.

Щоб цього не сталося, ніколи не перезаряджайте автомобільний акумулятор. Річ у тім, коли батарея повністю відновлює свою ємність, електроліт починає закипати. Це може призвести не тільки до вибуху або скорочення служби автомобільного акумулятора, а й викликати виділення кисню і водню у великих обсягах.

Якщо ж ви попри застороги все ж таки вирішили заряджати автомобільний акумулятор удома, то вас, напевно, непокоїть питання, чи можна його зберігати вдома. Скажімо так, це не рекомендовано і навіть небезпечно, оскільки з АКБ під час зберігання виділяється хлористий кисень і сірчистий газ. Якщо ж все-таки вирішили залишити автомобільний акумулятор у квартирі, подбайте про те, щоб джерело живлення перебувало в прохолодному темному місці, далеко від батареї опалення та сонячних променів.

Чому небезпечно заряджати акумулятор у квартирі

Не радимо заряджати автомобільний акумулятор у квартирі не тільки через вищезгаданий ризик вибуху, а й через небезпечні для здоров’я випаровування.

У конструкції автомобільного акумулятора є свинцеві пластини, в які залито електроліт. Він небезпечний тим, що містить сірчану кислоту – сполуку, що роз’їдає все навколо. Крапля сірчаної кислоти може пропалити будь-яку домашню річ – одяг, паркет, килим, що вже й казати про потрапляння на шкіру людини.

Крім того, під час живлення від мережі електроліт кипить та випаровується. Через хімічні процеси, які проходять всередині батареї, з неї може виходити так званий гримучий газ (кисень та водень). Ця суміш може легко спалахнути.

Якщо ж ви думаєте використати автомобільний акумулятор для живлення техніки, то і це не дуже гарна ідея через невідповідний струм, а також той самий ризик витоку електроліту.

До речі, ми раніше писали, яке джерело живлення можна купити для квартири на випадок відключень світла.

Де краще заряджати автомобільний акумулятор

Як ми писали раніше, автомобільний акумулятор краще заряджати у гаражі або у добре провітрюваних приміщеннях.

До речі, раніше Факти ICTV публікували, чи можна часто заряджати електромобіль та які можуть бути наслідки.