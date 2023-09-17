Владельцы машин время от времени сталкиваются с необходимостью подзарядки автомобильного аккумулятора. Но можно ли заряжать его в квартире, безопасно ли и где лучше это делать. С этими вопросами разбирались Факты ICTV.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире

Подзарядку свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов (АКБ) следует проводить в хорошо проветриваемых нежилых помещениях. И лучшим местом для этого будет гараж, уличная площадка, защищенная навесом, но никак не квартира. Там просто нет постоянной циркуляции воздуха. Однако при определенных условиях все же заряжать автомобильный аккумулятор в квартире можно, хоть и не рекомендуется. И здесь главное — соблюдать все правила безопасности и использовать специальное зарядное устройство.

Поэтому если у вас нет никакой альтернативы, кроме как зарядить автомобильный аккумулятор в квартире, то лучше всего подзарядку проводить на балконе с открытыми окнами. Так опасные испарения будут выходить на улицу. Если же нет балкона, то накройте аккумулятор тряпкой и поставьте возле открытого окна, подальше от людей. И помните, что автомобильный аккумулятор не должен стоять вблизи обогревателя, открытого источника пламени и печи.

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Фото: Depositphotos

Ни в коем случае не оставляйте автомобильный аккумулятор на зарядке без присмотра и постоянно контролируйте этот процесс.

Также перед тем как ставить АКБ на зарядку в квартире, тщательно осмотрите его. Если на корпусе есть белый налет, то лучше откажитесь от идеи заряжать автомобильный аккумулятор дома, поскольку существует риск возгорания испаряющегося газа. Он настолько горючий, что может вспыхнуть даже от того, что рядом кто-то курит.

Кроме того, аккумулятор будет не только гореть, но и может взорваться. А это приведет к тому, что на расстоянии нескольких метров все будет в кислоте.

Чтобы этого не произошло никогда не перезаряжайте автомобильный аккумулятор. Дело в том, когда батарея полностью восстанавливает свою емкость, электролит начинает закипать. Это может привести не только к взрыву или сокращению службы автомобильного аккумулятора, но и вызвать выделение кислорода и водорода в больших объемах.

Если же вы, несмотря на предостережения, все-таки решили заряжать автомобильный аккумулятор дома, то вас, наверное, волнует вопрос, можно ли его хранить дома. Скажем так, это не рекомендовано и даже опасно, поскольку из АКБ при хранении выделяется хлористый кислород и сернистый газ. Если же все-таки решили оставить автомобильный аккумулятор в квартире, позаботьтесь о том, чтобы источник питания находился в прохладном темном месте, вдали от батареи отопления и солнечных лучей.

Почему опасно заряжать аккумулятор в квартире

Не советуем заряжать автомобильный аккумулятор в квартире не только из-за вышеуказанного риска взрыва, но и из-за опасных для здоровья испарений.

В конструкции автомобильного аккумулятора есть свинцовые пластины, в которые залит электролит. Он опасен тем, что содержит серную кислоту — соединение, разъедающее все вокруг. Капля серной кислоты может прожечь любую домашнюю вещь — одежду, паркет, ковер, что уж говорить о попадании на кожу человека.

Кроме того, при питании от сети электролит кипит и испаряется. Из-за химических процессов, которые проходят внутри батареи, из нее может выходить так называемый гремучий газ (кислород и водород). Эта смесь способна легко воспламениться.

Если же вы думаете использовать автомобильный аккумулятор для питания техники, то и это не очень хорошая идея из-за неподходящего тока, а также того же риска утечки электролита.

Кстати, ранее мы публиковали, какой источник питания можно купить для квартиры на случай отключений света.

Где лучше заряжать автомобильный аккумулятор

Как мы уже говорили, автомобильный аккумулятор лучше заряжать в гараже или в хорошо проветриваемых помещениях.

К слову, ранее Факты ICTV писали, можно ли часто заряжать электромобиль и какие могут быть последствия.