В Україні ціни на пальне стабілізувалися, та й експерти заспокоюють, що не варто побоюватися зростання цін на бензин, дизель та автогаз, бо це не вигідно європейським постачальникам.

Що стосується цін на різні види пального, то преміальний А-95+ коштує в середньому 49,96 грн за літр, A-95 коштує 49,28 грн за літр, бензин A-92 коштує 47,53 грн за літр.

Ціна дизельного пального в середньому становить 53,79 грн за літр, а автогазу – 28,43 грн за літр.

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Скільки коштує пальне в Україні

Бензин А-95+ найдорожче коштує на АЗС мережі Neftek – 53 грн за літр. У мережах автозаправок ОККО, WOG, KLO – 52 грн за літр. На Shell, SOCAR та Овис преміальний бензин можна купити за 51,99 грн.

Популярний А-95 на АЗС ОККО та WOG коштує 51 грн за літр. Бензин А-92 на заправках KLO можна купити за 47,49 грн.

Дизельне пальне на ОККО, WOG, Neftek коштує 55 грн за літр.

Найдорожчий автогаз на АЗС мережі Neftek 29,50 грн за літр.

Джерело: AutoRia