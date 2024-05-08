Прокуратура США перевіряє компанію Tesla на обман щодо технології автопілота в електрокарах. Йдеться про технологію Full Self-Driving, яку Ілон Маск активно рекламує.

В США перевірять Tesla на обман з автопілотом

Так, в Америці вивчають можливий факт шахрайства Tesla з цінними паперами або обману інвесторів інформацією про роботу автопілота в мільйонах авто компанії.

Системи Tesla Autopilot і Full Self-Driving допомагають в керуванні, але не є автономними – компанія Ілона Маска вимагає від водіїв уміти у будь-яку секунду взяти керування на себе. Однак сам мільярдер неодноразово заявляв, що автомобілі можуть пересуватися самостійно.

Зараз дивляться

Під час розслідування було вивчено сотні аварій з увімкненим автопілотом – такі випадки змусили компанію Tesla масово відкликати свої авто. Відкликати довелося понад 2 млн електрокарів – це практично всі машини компанії на території США. На тлі цього ситуацією зацікавилася влада.

Поки що факту правопорушень не доведено, але якщо це станеться, на Tesla можуть чекати кримінальні звинувачення або санкції.

До речі, в деяких країнах керувати авто можна з комфортом. Наприклад, найбільше стацій для зарядки можна знайти в Данії. Саме час дізнатися, де в ЄС можна з легкістю зарядити свій автомобіль.