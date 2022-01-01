Коли можна сідати за кермо після алкоголю

Якщо ви добре випили на якомусь святкуванні, за кермо вам можна буде сісти не раніше ніж через добу.

У деяких країнах світу допустимо, коли водій дозволить собі келих вина чи пива. Але інколи люди сприймають це як дозвіл добре напитися.

На ступінь сп’яніння, звісно ж, впливають вміст спирту, кількість та якість алкогольних напоїв. Якщо ж ви вже плануєте пити, то хоча б не робіть це на порожній шлунок. Концентрація алкоголю в голодної людини росте значно швидше. Вона досягає максимуму через 30-80 хв.

Через скільки часу можна сідати за кермо після випивки?

Якщо ви любитель пива та інших слабоалкогольних напоїв, перед вживанням варто правильно розрахувати період розпаду, вивітрювання спирту з організму (пляшка пива 0,5 л – це майже 2,5 години без автомобіля, 1 л пива – це 5 годин без авто й так далі).

Якщо ж ви зібрались пити більш міцні напої, перші 100 мл, наприклад, горілки, будуть дорівнювати близько 0,8 проміле. Після других 100 мл. заміри покажуть всього 0,2 проміле. Але найнебезпечніша – третя доза (150 мл), вона призведе до різкого стрибка алкоголю в крові (майже 2,7 проміле).

Це можна пояснити тим, що горілка та й усі інші міцні напої спочатку вступають в реакцію у шлунку, а уже потім всмоктуються у кров.

Пам’ятайте! Коньяк, віскі, бренді мають схожий принцип дії на організм. Проте, у них у складі є ще певний вміст домішок. Отже, період очищення організму від токсинів збільшується на 10%, порівняно із вживанням горілки.

Також частим гостем на святах є вино. Бокал червоного вартуватиме вам години без автомобіля. Якщо ж ви вип’єте 0,5 л неміцного вина, то це відбере у вас уже 7 годин. За такими підрахунками, після пляшки (750 мл) алкогольного напою організм повністю очиститься через 10-11 годин.

Усім водіям варто пам’ятати, що жодні народні методи чи ліки не зможуть моментально вам допомогти. Вони банально не очистять ваш організм, а, отже, й не виведуть спирт.

Найголовніше – це час. Після святкування краще сідати за кермо вже аж через добу.

Пам’ятайте, що найчастіша причина аварій – це п’яний водій.