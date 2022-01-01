Когда можно садиться за руль после алкоголя

Если вы хорошо выпили на каком-то празднике, за руль вам можно будет сесть не раньше чем через сутки.

В некоторых странах мира допустимо, когда водитель позволит себе бокал вина или пива. Но иногда люди воспринимают это как разрешение хорошо напиться.

На степень опьянения влияют содержание спирта, количество и качество алкогольных напитков. Если вы планируете пить, то хотя бы не делайте это на пустой желудок. Концентрация алкоголя у голодного человека растет гораздо быстрее. Она достигает максимума через 30-80 мин.

Спустя сколько времени можно садиться за руль после выпивки?

Если вы любитель пива и других слабоалкогольных напитков, перед употреблением следует правильно рассчитать период распада, выветривания спирта из организма (бутылка пива 0,5 л – это почти 2,5 часа без автомобиля, 1 л пива – это 5 часов без авто и так далее).

Если же вы собрались пить более крепкие напитки, то знайте первые 100 мл, к примеру, водки, будут равны около 0,8 промилле. После вторых 100 мл замеры покажут всего 0,2 промилле. Но самое опасное – третья доза (150 мл), она приведет к резкому скачку алкоголя в крови (почти 2,7 промилле).

Это можно объяснить тем, что водка и все остальные крепкие напитки сначала вступают в реакцию в желудке, а уже потом всасываются в кровь.

Помните! Коньяк, виски, бренди имеют схожий принцип действия на организм. Тем не менее, они содержат еще определенное количество примесей. Следовательно, период очищения организма от токсинов увеличивается на 10% по сравнению с употреблением водки.

Также частым гостем на праздниках является вино. Бокал красного будет стоить вам часа без автомобиля. Если вы выпьете 0,5 л некрепкого вина, то это отнимет у вас уже 7 часов. По таким подсчетам, после бутылки (750 мл) алкогольного напитка организм полностью очистится через 10-11 часов.

Всем водителям следует помнить, что никакие народные методы или лекарства не смогут моментально помочь вам. Они банально не очистят ваш организм, а значит, и не выведут спирт.

Самое главное – это время. После празднования лучше садиться за руль уже через сутки.

Помните, что самая частая причина аварий – это пьяный водитель.