З 1 червня на водіїв чекають зміни у складанні іспитів на права в деяких сервісних центрах МВС. У пілотному проєкті бере участь чотири області – Львівська, Одеська, Вінницька та Київська.

Що саме зміниться для водіїв з 1 червня і де складатимуть іспити по-новому, читайте далі.

Які зміни чекають на водіїв з 1 червня

Так, з 1 червня зменшиться кількість сервісних центрів МВС для складання іспитів. Тепер права можна буде отримати у 55 центрах зі 148 наявних.

Мета – прозорість складання іспитів. Перший етап – складання теорії. Спеціальні для цього класи обладнані камерами із записом звуку, повним охопленням та ідентифікацією обличчя за Face ID.

Другий етап – складання практики. На екзаменаційних авто будуть камери – спереду, ззаду і в салоні з кутом огляду в 360°, а записи з них автоматично відвантажуватимуть відео на сервер. Простіше кажучи – більше ніяких сліпих зон, а це означає, що ні на здачі теорії, ні на практиці – ніхто нікому підказати не зможе.

Зміниться і послідовність запитань у білетах. Збільшиться також термін оскарження результатів іспиту – з трьох днів до 30.

Проєкт впроваджуватиметься поетапно. Перші два місяці – у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях, надалі масштабується по всій Україні.

У яких сервісних центрах МВС уже запрацював проєкт

Львівська область:

Львів (сервісний центр МВС № 4641)

село Червоне (сервісний центр МВС № 4643)

Стрий (сервісний центр МВС № 4645)

Червоноград (сервісний центр МВС № 4646)

село Зимна Вода (сервісний центр МВС № 4649)

Київська область:

Біла Церква (сервісний центр МВС № 3242)

село Софіївська Борщагівка (сервісний центр МВС № 3246)

Переяслав (сервісний центр МВС № 3248)

Одеська область:

Білгород-Дністровський (сервісний центр МВС № 5143)

Ізмаїл (сервісний центр МВС № 5144)

Подільськ (сервісний центр МВС № 5149)

Одеса (сервісний центр МВС № 5154)

Вінницька область:

Вінниця (сервісний центр МВС № 0541)

Могилів-Подільський (сервісний центр МВС № 0543)

Тульчин (ТСЦ № 0544)

У цих регіонах уже працює система попереднього запису. Талон на практичний іспит на транспортному засобі категорії В можна отримати як у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС, так і онлайн через функціонал е-запис.