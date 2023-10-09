Вопросы с долгами многих не интересуют до тех пор, пока это не является проблемой. Однако непредвиденные обстоятельства могут привести к серьезным последствиям — здесь встает вопрос о конфискации имущества. Например, авто.

Могут ли арестовать авто за долги, как узнать об аресте авто и что делать в случае ареста — далее в материале.

Могут ли арестовать авто за долги

Автоюрист Богдан Глядик подробно рассказал, могут ли арестовать транспорт.

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Так, эксперт отмечает, что наложение ареста на авто вполне возможно, но это не первостепенные действия исполнительных властей — к примеру, за неоплаченные штрафы.

— За любые долги может быть наложен арест на имущество, которое есть в собственности должника. Что касается штрафов, то, прежде всего, исполнительная служба начинает блокировать счета банковских карт, — отмечает Глядик.

Автоюрист подчеркивает, что наложить арест на авто могут в порядке принудительного взыскания долга. Речь идет о том транспорте, который является правом собственности должника.

Как узнать, что авто под арестом

Сделать это можно онлайн — сейчас в сети есть множество сервисов, которые сами ищут по открытым базам правоохранительных органов любые решения касательно транспортных средств.

К примеру, сервис Опендатабот — с его помощью можно бесплатно узнать, является ли авто под арестом. За дополнительную плату можно получить более подробную информацию о том, что стало причиной ареста транспортного средства.

Также можно обратиться с запросом в сервисному центру МВД.

Что делать, если на авто наложили арест

В первую очередь, нужно разобраться о причине ареста. Можно воспользоваться Опендатабот, обратиться в Сервисный центр МВД, или же обратиться к адвокату.

Далее — оплатить штраф и подать ходатайство в исполнительную службу с просьбой закріть исполнительного производства и снятии ареста.

Если со штрафом не согласны, обжаловать через суд наложение ареста или основание для открытия исполнительного производства.