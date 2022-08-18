У Великій Британії на аукціон виставили автомобіль принцеси Діани Ford Escort RS2 Turbo 1985 року випуску.

Крім самого автомобіля, в лот входять квитанції про технічне обслуговування, внутрішні нотатки Ford Motor Company, документи про реєстрацію того періоду та вирізки з газет, а також фотографії принцеси Діани в машині.

Зараз дивляться

Аукціон розпочнеться 27 серпня. Про це повідомляє Hypebae.

Ford Escort RS2 Turbo виконаний у чорному кольорі, пробіг спортивного автомобіля становить понад 40 тисяч кілометрів. На нього принцеса Діана була змушена пересісти з метою конфіденційності.

Ба більше, машина зроблена на індивідуальне замовлення принцеси, оскільки вона активно водила автомобілі.

Сертифікат техогляду на машину діє до червня 2023 року.

Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах. Еще одну ее машину – Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за $82 тыс.