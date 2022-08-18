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Ford Escort принцеси Діани продадуть на аукціоні

18 Серпня 2022, 10:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ford Escort принцеси Діани продадуть на аукціоні
Джерело: Getty Images

У Великій Британії на аукціон виставили автомобіль принцеси Діани Ford Escort RS2 Turbo 1985 року випуску.

Крім самого автомобіля, в лот входять квитанції про технічне обслуговування, внутрішні нотатки Ford Motor Company, документи про реєстрацію того періоду та вирізки з газет, а також фотографії принцеси Діани в машині.

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Аукціон розпочнеться 27 серпня. Про це повідомляє Hypebae.

Ford Escort RS2 Turbo виконаний у чорному кольорі, пробіг спортивного автомобіля становить понад 40 тисяч кілометрів. На нього принцеса Діана була змушена пересісти з метою конфіденційності.

Ба більше, машина зроблена на індивідуальне замовлення принцеси, оскільки вона активно водила автомобілі.

Сертифікат техогляду на машину діє до червня 2023 року.

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Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах.  Еще одну ее машину – Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за $82 тыс.

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