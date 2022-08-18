В Великобритании на аукцион выставили автомобиль принцессы Дианы Ford Escort RS2 Turbo 1985 года выпуска.

Помимо самого автомобиля, в лот входят квитанции о техническом обслуживании, внутренние заметки Ford Motor Company, документы о регистрации того периода и вырезки из газет, а также фотографии принцессы Дианы в машине.

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Аукцион начнется 27 августа. Об этом сообщает Hypebae.

Ford Escort RS2 Turbo выполнен в черном цвете, пробег спортивного автомобиля составляет более 40 тысяч километров. На него принцесса Диана была вынуждена пересесть в целях конфиденциальности.

Более того, машина сделана по индивидуальному заказу принцессы, поскольку она активно водила автомобили.

Стоит отметить, что сертификат техосмотра на машину действует до июня 2023 года.

Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах. Еще одну ее машину — Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за $82 тыс.