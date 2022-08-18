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Ford Escort принцессы Дианы продадут на аукционе

18 августа 2022, 10:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ford Escort принцессы Дианы продадут на аукционе
Источник: Getty Images

В Великобритании на аукцион выставили автомобиль принцессы Дианы Ford Escort RS2 Turbo 1985 года выпуска.

Помимо самого автомобиля, в лот входят квитанции о техническом обслуживании, внутренние заметки Ford Motor Company, документы о регистрации того периода и вырезки из газет, а также фотографии принцессы Дианы в машине.

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Аукцион начнется 27 августа. Об этом сообщает Hypebae.

Ford Escort RS2 Turbo выполнен в черном цвете, пробег спортивного автомобиля составляет более 40 тысяч километров. На него принцесса Диана была вынуждена пересесть в целях конфиденциальности.

Более того, машина сделана по индивидуальному заказу принцессы, поскольку она активно водила автомобили.

Стоит отметить, что сертификат техосмотра на машину действует до июня 2023 года.

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Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro также был продан на аукционе в 1990-х годах.  Еще одну ее машину — Audi 80 Cabriolet 1994 года, купили в прошлом году за $82 тыс.

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