У середу, 29 червня, ціни на бензин, автогаз та дизпаливо в Україні трохи змінилися. Яка середня вартість палива в Україні станом на сьогодні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Згідно з даними, опублікованими на сайті auto.ria, бензин А-95+ у середньому подешевшав з 52.17 до 51.99 грн за добу.

Водночас ціна на А-95 залишилася стабільною – 50.64 протягом усього тижня, не змінилася за добу та вартість А-92 – 50.3 грн.

Зараз дивляться

Дизельне паливо в Україні трохи подорожчало: з 56.38 до 56.4 грн.

Найбільше змінилася ціна на автогаз: за добу він почав коштувати з 41,81 до 41,67 грн.

Як показано на таблиці, бензин А-95+ можна придбати лише на заправках мережі ОККО за 52 грн. У той же час А-95 найдешевше продається у UPG – 48,90 грн.

Найдешевший А-92 – на заправках АВІАС – 49 грн.

Дизель найвигідніше купувати в Укрнафти та компанії АВІАС – за 55 грн.

Найдешевший автогаз продають на заправках Chipo по 40.79 грн.

Нагадаємо, більшість АЗС розробила спеціальні мобільні додатки для купівлі бензину та відстеження його наявності на тій чи іншій заправці.

Про те, які мобільні програми є у найбільших мереж АЗС, а також – як через них купити паливо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Авто-РІА