В среду, 29 июня, цены на бензин, автогаз и дизтопливо в Украине незначительно изменились. Какова средняя стоимость топлива в Украине по состоянию на сегодня – читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно данным, опубликованным на сайте auto.ria, бензин А-95+ в среднем подешевел с 52.17 до 51.99 грн за сутки.

В то же время цена на А-95 осталась стабильной – 50.64 на протяжении всей недели, не изменилась за сутки и стоимость А-92 – 50.3 грн.

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Дизельное топливо в Украине незначительно подорожало: с 56.38 до 56.4 грн.

Больше всего изменилась цена на автогаз: за сутки он начал стоить с 41.81 до 41.67 грн.

Как показано на таблице, бензин А-95+ можно купить только на заправках сети ОККО за 52 грн. В то же время А-95 дешевле всего продается у UPG – 48,90 грн.

Самый дешевый А-92 – на заправках АВИАС – 49 грн.

Дизель выгоднее всего покупать у Укрнафты и компании АВИАС – за 55 грн.

Дешевый автогаз продают на заправках Chipo: 40.79 грн.

Напомним, большинство АЗС разработало специальные мобильные приложения для покупки бензина и отслеживания его наличие на той или иной заправке.

О том, какие мобильные приложения есть у самых больших сетей АЗС, а также – как через них купить топливо – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Авто-РИА