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Дизель знову здешевшав, ціна на бензин марки А-95 трохи підвищилася

28 Березня 2023, 09:58
Валентина Летяк редакторка стрічки
пальне
Джерело: Depositphotos

Після двох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 28 березня, дещо змінилися.

Зокрема, преміальний бензин A-95+ сьогодні можна придбати на АЗС по 49 грн/л (плюс 1 копійка).

Бензин марки А-95 додав до ціни 5 копійок, середня вартість цього пального – 47,14 грн за літр.

Зараз дивляться

A-92 здорожчав на 2 копійки – до 46 грн/л.

Вартість дизельного пального навпаки знизилася на 24 копійки – до 47,54 грн/л.

Автогаз здешевшав на 5 копійок, сьогодні його реалізують в середньому по 21,89 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Ціни на бензин 28 березня

Ціни на бензин 28 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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