Після двох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 28 березня, дещо змінилися.

Зокрема, преміальний бензин A-95+ сьогодні можна придбати на АЗС по 49 грн/л (плюс 1 копійка).

Бензин марки А-95 додав до ціни 5 копійок, середня вартість цього пального – 47,14 грн за літр.

Зараз дивляться

A-92 здорожчав на 2 копійки – до 46 грн/л.

Вартість дизельного пального навпаки знизилася на 24 копійки – до 47,54 грн/л.

Автогаз здешевшав на 5 копійок, сьогодні його реалізують в середньому по 21,89 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Фото: AutoRia

Джерело: AutoRia