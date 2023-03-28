После двух дней стабилизации средние цены на топливо в Украине во вторник, 28 марта, несколько изменились.

В частности, премиальный бензин A-95+ сегодня можно приобрести на АЗС по 49 грн/л (плюс 1 копейка).

Бензин марки А-95 прибавил к цене 5 копеек, средняя стоимость этого топлива — 47,14 грн за литр.

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A-92 подорожал на 2 копейки — до 46 грн/л.

Стоимость дизельного топлива наоборот снизилась на 24 копейки — до 47,54 грн/л.

Автогаз подешевел на 5 копеек, сегодня его реализуют в среднем по 21,89 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Источник: AutoRia