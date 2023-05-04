Станом на четвер, 4 травня, на автозаправних станціях по Україні дещо здешевшало дизельне пальне. Ціни на бензин за добу практично не змінилися.

Літр преміального бензину А-95+, як і напередодні, продають за середньою ціною 48,41 грн.

Бензин марки А-95 у середньому коштує 46,42 грн за літр. Це на одну копійку дешевше, ніж напередодні.

За літр бензину марки А-92 потрібно в середньому заплатити 44,43 грн: вартість знизилася на одну копійку.

Дизельне пальне за добу подешевшало на сім копійок – до 45,68 грн за літр.

Середня вартість автогазу не змінилася і становить 21,71 грн за літр.

Вартість пального на українських АЗС:

У мережах АЗС ціни на бензин марки А-95 варіюються від 40 грн/л до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 можна придбати за ціною від 39,50 грн до 46,00 грн за літр.

Вартість дизельного пального коливається на АЗС від 41 грн до 48 грн за літр.

Згідно з прогнозом директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, в травні можна очікувати на зниження цін на АЗС. Вартість бензину та дизельного пального може знизитися на одну-дві гривні.

Джерело: AutoRia