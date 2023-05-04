Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Дизель трохи здешевшав: скільки коштує пальне в Україні 4 травня

4 Травня 2023, 10:19
Юлія Соколова редакторка стрічки
Заправка авто
Джерело: Unsplash

Станом на четвер, 4 травня, на автозаправних станціях по Україні дещо здешевшало дизельне пальне. Ціни на бензин за добу практично не змінилися.

Літр преміального бензину А-95+, як і напередодні, продають за середньою ціною 48,41 грн.

Бензин марки А-95 у середньому коштує 46,42 грн за літр. Це на одну копійку дешевше, ніж напередодні.

За літр бензину марки А-92 потрібно в середньому заплатити 44,43 грн: вартість знизилася на одну копійку.

Дизельне пальне за добу подешевшало на сім копійок – до 45,68 грн за літр.

Середня вартість автогазу не змінилася і становить 21,71 грн за літр.

Вартість пального на українських АЗС:

Ціни на пальне 4 травня

Ціни на пальне 4 травня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на бензин марки А-95 варіюються від 40 грн/л до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 можна придбати за ціною від 39,50 грн до 46,00 грн за літр.

Вартість дизельного пального коливається на АЗС від 41 грн до 48 грн за літр.

Згідно з прогнозом директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, в травні можна очікувати на зниження цін на АЗС. Вартість бензину та дизельного пального може знизитися на одну-дві гривні.

Читайте також:
АвтоКупівля-продаж у Дії та реєстрація авто в салоні: на водіїв чекають великі зміни

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь