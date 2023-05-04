По состоянию на четверг, 4 мая, на автозаправочных станциях по Украине несколько подешевело дизельное топливо. Цены на бензин за сутки практически не изменились.
Литр премиального бензина А-95+, как и накануне, продается по средней цене 48,41 грн.
Бензин марки А-95 в среднем стоит 46,42 грн за литр. Это на одну копейку дешевле, чем накануне.
За литр бензина марки А-92 нужно в среднем заплатить 44,43 грн: стоимость снизилась на одну копейку.
Дизельное горючее за сутки подешевело на семь копеек – до 45,68 грн за литр.
Средняя стоимость автогаза не изменилась и составляет 21,71 грн за литр.
Стоимость горючего на украинских АЗС:
В сетях АЗС цены бензина марки А-95 варьируются от 40 грн/л до 48,99 грн за литр.
Бензин марки А-92 можно приобрести по цене от 39,50 до 46,00 грн за литр.
Стоимость дизельного горючего колеблется на АЗС от 41 до 48 грн за литр.
Согласно прогнозу директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в мае можно ожидать снижения цен на АЗС. Стоимость бензина и дизельного горючего может снизиться на одну-две гривны.
Источник: AutoRia