По состоянию на четверг, 4 мая, на автозаправочных станциях по Украине несколько подешевело дизельное топливо. Цены на бензин за сутки практически не изменились.

Литр премиального бензина А-95+, как и накануне, продается по средней цене 48,41 грн.

Бензин марки А-95 в среднем стоит 46,42 грн за литр. Это на одну копейку дешевле, чем накануне.

За литр бензина марки А-92 нужно в среднем заплатить 44,43 грн: стоимость снизилась на одну копейку.

Дизельное горючее за сутки подешевело на семь копеек – до 45,68 грн за литр.

Средняя стоимость автогаза не изменилась и составляет 21,71 грн за литр.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

В сетях АЗС цены бензина марки А-95 варьируются от 40 грн/л до 48,99 грн за литр.

Бензин марки А-92 можно приобрести по цене от 39,50 до 46,00 грн за литр.

Стоимость дизельного горючего колеблется на АЗС от 41 до 48 грн за литр.

Согласно прогнозу директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в мае можно ожидать снижения цен на АЗС. Стоимость бензина и дизельного горючего может снизиться на одну-две гривны.

Источник: AutoRia