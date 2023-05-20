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Дизель та бензин знову здешевшали, ціни на автогаз стабільні

20 Травня 2023, 10:48
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні в суботу, 20 травня, дещо знизилися на всі марки бензину та дизельне пальне.

Преміальний А-95+ скинув ще 3 копійки від учорашньої ціни – 47,59 грн/л.

Вартість популярного А-95 знизилася на 8 копійок – до 45,02 грн за літр.

Також на 8 копійок здешевшав і літр А-92, сьогодні його реалізують в середньому по 43,44 грн/л.

Дизельне пальне скинуло найбільше – мінус 11 копійок (43,59 грн/л).

Ціни на автогаз вже кілька днів поспіль зберігають стабільність, закріпившись на рівні 21,76 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 20 травня

Ціни на бензин 20 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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