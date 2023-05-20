Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Дизель и бензин снова подешевели, цены на автогаз стабильные

20 мая 2023, 10:48
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Pixabay

Средние цены на топливо в Украине в субботу, 20 мая, несколько снизились на все марки бензина и дизельное топливо.

Премиальный А-95+ сбросил еще 3 копейки от вчерашней цены — 47,59 грн/л.

Стоимость популярного А-95 снизилась на 8 копеек — до 45,02 грн за литр.

Также на 8 копеек подешевел и литр А-92, сегодня его реализуют в среднем по 43,44 грн/л.

Дизельное топливо сбросило больше всего — минус 11 копеек (43,59 грн/л).

Цены на автогаз уже несколько дней подряд сохраняют стабильность, закрепившись на уровне 21,76 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 20 травня

Ціни на бензин 20 травня

Фото: AutoRia

Читайте также:
АвтоВ Украине возрос средний возраст авто: спасут только электрокары

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь