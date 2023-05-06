Станом на суботу, 6 травня, в мережах автозаправних станцій по Україні знову подешевшало дизельне пальне та бензин, водночас ціни на автогаз залишилися незмінні.

Преміальний бензин А-95+ сьогодні продають за середньою ціною 48,38 грн за літр, що на три копійки менше ніж напередодні.

Вартість бензину марки А-95 за добу знизилася на дев’ять копійок — 46,32 грн/л.

Літр бензину марки А-92 можна в середньому придбати за 44,38 грн, що на чотири копійки менше ніж учора.

Дизельне пальне також здешевшало на дев’ять копійок – до 45,52 грн/л.

Середня вартість автогазу становить 21,71 грн за літр.

Вартість пального на українських АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину марки А-95 коливається від 40 грн до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 39,50 грн до 46,00 грн за літр.

Ціни на дизель варіюються від 40,90 грн до 48 грн за літр.

За прогнозом директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, вартість бензину та дизпалива в травні може знизитися на одну-дві гривні. Тенденції до здорожчання пального на ринку наразі немає.