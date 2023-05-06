По состоянию на субботу, 6 мая, в сетях автозаправочных станций по Украине снова подешевело дизельное топливо и бензин, в то же время цены на автогаз остались неизменны.

Премиальный бензин А-95+ сегодня продают по средней цене 48,38 грн за литр, что на три копейки меньше чем накануне.

Стоимость бензина марки А-95 за сутки снизилась на девять копеек — 46,32 грн/л.

Литр бензина марки А-92 можно в среднем приобрести за 44,38 грн, что на четыре копейки меньше чем вчера.

Дизельное топливо также подешевело на девять копеек — до 45,52 грн/л.

Средняя стоимость автогаза составляет 21,71 грн за литр.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина марки А-95 колеблется от 40 до 48,99 грн за литр.

Бензин марки А-92 продают по цене от 39,50 до 46,00 грн за литр.

Цены на дизель варьируются от 40,90 до 48 грн за литр.

По прогнозу директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, стоимость бензина и дизтоплива в мае может снизиться на одну-две гривны. Тенденции к подорожанию горючего на рынке пока нет.