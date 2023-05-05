Станом на п’ятницю, 5 травня, в мережах автозаправних станцій по Україні знову подешевшало дизельне пальне. Водночас стабільними залишаються ціни на бензин та автогаз.

Преміальний бензин А-95+ сьогодні продають за середньою ціною 48,42 грн за літр, що лише на одну копійку більше, ніж напередодні.

Не змінилася за добу вартість бензину марки А-95 – 46,42 грн/л.

Літр бензину марки А-92, як і днем раніше, можна в середньому придбати за 44,43 грн.

Водночас дизельне пальне знову здешевшало. Цього разу середня ціна знизилася на п’ять копійок – до 45,62 грн/л.

Середня вартість автогазу становить 21,72 грн за літр. Це на одну копійку більше, ніж напередодні.

Вартість пального на українських АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину марки А-95 коливається від 40 грн до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 39,50 грн до 46,00 грн за літр.

Ціни на дизель варіюються від 40,90 грн до 48 грн за літр.

За прогнозом директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, вартість бензину та дизпалива в травні може знизитися на одну-дві гривні. Тенденції до здорожчання пального на ринку наразі немає.

Джерело: AutoRia