У середу, 27 липня, ціни на пальне в Україні трохи виросли. Середня вартість бензину категорії А-95+ – 51,99 грн/л, а це на 38 копійок більше, ніж вчора.

Вартість бензину А-95 та А-92 становить 50,63 грн/л та 49,44 грн/л відповідно. Таким чином, якщо порівняти з 26 липня, ціна на бензин А-95 зросла на 4 копійки, а ось вартість А-92 навпаки трохи знизилась – на 47 копійок.

За літр дизельного пального 27 липня доведеться заплатити 55,40 грн, що на 2 копійки більше, ніж учора. Ціни на автогаз в Україні трохи впали і в середньому становлять 30,14 грн.

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