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Дизель и бензин немного прибавили в цене: стоимость топлива на АЗС в Украине

27 июля 2022, 11:28
Малиновская Ангелина редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

В среду, 27 июля, цены на горючее в Украине немного выросли. Средняя стоимость бензина категории А-95+51,99 грн/л, а это на 38 копеек больше, чем вчера.

Стоимость бензина А-95 и А-92 составляет 50,63 грн/л и 49,44 грн/л соответственно. Таким образом, по сравнению с 26 июля, цена на бензин А-95 выросла на 4 копейки, а вот стоимость А-92 наоборот снизилась – на 47 копеек.

За литр дизельного горючего 27 июля придется заплатить 55,40 грн, что на 2 копейки больше, чем вчера. Цены на автогаз в Украине упали и в среднем составляют 30,14 грн.

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По самой низкой цене можно купить бензин на Shell, Авиас и ZOG.

Дизельное топливо дешевле всего можно приобрести на UPG за 53,28 грн/л и на ZOG за 54,00 грн/л.

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Теги
АЗС Бензин Газ дизель Дизельне пальне паливо Цены на бензин
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