В среду, 27 июля, цены на горючее в Украине немного выросли. Средняя стоимость бензина категории А-95+ – 51,99 грн/л, а это на 38 копеек больше, чем вчера.

Стоимость бензина А-95 и А-92 составляет 50,63 грн/л и 49,44 грн/л соответственно. Таким образом, по сравнению с 26 июля, цена на бензин А-95 выросла на 4 копейки, а вот стоимость А-92 наоборот снизилась – на 47 копеек.

За литр дизельного горючего 27 июля придется заплатить 55,40 грн, что на 2 копейки больше, чем вчера. Цены на автогаз в Украине упали и в среднем составляют 30,14 грн.

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