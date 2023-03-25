В суботу, 25 березня, середні ціни на українських АЗС знову дещо знизилися.

Зокрема літр преміального бензину A-95+ можна купити по 48,99 грн (мінус 1 копійка).

Популярний А-95 скинув 7 копійок, сьогодні його реалізують в середньому по 47,09 грн за літр.

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A-92 здешевшав на 3 копійки – до 45,97 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 7 копійок – до 47,79 грн/л).

Ціна на автогаз впала ще на 4 копійки, літр можна придбати по 21,84 грн.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Джерело: AutoRia