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Дизель та бензин А-95 ще трохи здешевшали: ціни на АЗС 25 березня

25 Березня 2023, 09:16
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Pixabay

В суботу, 25 березня, середні ціни на українських АЗС знову дещо знизилися.

Зокрема літр преміального бензину A-95+ можна купити по 48,99 грн (мінус 1 копійка).

Популярний А-95 скинув 7 копійок, сьогодні його реалізують в середньому по 47,09 грн за літр.

Зараз дивляться

A-92 здешевшав на 3 копійки – до 45,97 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 7 копійок – до 47,79 грн/л).

Ціна на автогаз впала ще на 4 копійки, літр можна придбати по 21,84 грн.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Ціни на бензин 25 березня

Ціни на бензин 25 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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