В субботу, 25 марта, средние цены на украинских АЗС снова несколько снизились.

В частности, литр премиального бензина A-95+ можно купить по 48,99 грн (минус 1 копейка).

Популярный А-95 сбросил 7 копеек, сегодня его реализуют в среднем по 47,09 грн за литр.

Сейчас смотрят

A-92 подешевел на 3 копейки — до 45,97 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 7 копеек — до 47,79 грн/л.

Цена на автогаз упала еще на 4 копейки, литр можно приобрести по 21,84 грн.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Источник: AutoRia