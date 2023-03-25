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Дизель и бензин А-95 еще немного подешевели: цены на АЗС 25 марта

25 марта 2023, 09:16
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Pixabay

В субботу, 25 марта, средние цены на украинских АЗС снова несколько снизились.

В частности, литр премиального бензина A-95+ можно купить по 48,99 грн (минус 1 копейка).

Популярный А-95 сбросил 7 копеек, сегодня его реализуют в среднем по 47,09 грн за литр.

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A-92 подешевел на 3 копейки — до 45,97 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 7 копеек — до 47,79 грн/л.

Цена на автогаз упала еще на 4 копейки, литр можно приобрести по 21,84 грн.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Ціни на бензин 25 березня

Ціни на бензин 25 березня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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