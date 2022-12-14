У середу, 14 грудня, на українських АЗС здорожчали деякі види пального.

Так, преміальний бензин A-95+ у середньому можна купити за 52,17 грн за літр (на 6 копійок більше, ніж у вівторок).

Стабільними залишаються ціни на бензин A-95 та А-95 – 51,40 грн та 50,97 грн за літр відповідно.

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На 3 копійки здорожчало дизельне пальне, у середньому літр можна придбати за 54,95 грн. Також зросла ціна автогазу – 29,36 грн/л.

Найдешевше бензин A-95 продають на заправках ZOG та Укр-Петроль – 45-47 грн за літр.

Бензин марки A-92 найвигідніше купувати на ZOG, дизель – на Укр-Петроль, Укрнафта та Авантаж 7.

На автогазі можна зекономити, якщо заправлятися на Авантаж 7, а на A-95+ – на заправці Фактор.