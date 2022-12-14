В среду, 14 декабря, на украинских АЗС подорожали некоторые виды горючего.

Так, премиальный бензин A-95+ в среднем можно купить за 52,17 грн за литр (на 6 копеек больше, чем во вторник).

Стабильными остаются цены на бензин A-95 и А-95 – 51,40 грн и 50,97 грн за литр соответственно.

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На 3 копейки подорожало дизельное горючее, в среднем литр можно приобрести за 54,95 грн. Также возросла цена автогаза – 29,36 грн/л.

Дешевле всего бензин A-95 продают на заправках ZOG и Укр-Петроль — 45-47 грн за литр.

Бензин марки A-92 выгоднее всего покупать на ZOG, дизель – на Укр-Петроль, Укрнафта и Авантаж 7.

На автогазе можно сэкономить, если заправляться на Авантаж 7, а на A-95+ – на заправке Фактор.