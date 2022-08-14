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Дизель та автогаз здешевшали: скільки коштує пальне в Україні 14 серпня

14 Серпня 2022, 10:26
Ольга Тетеріна редакторка стрічки
пальне

У неділю, 14 серпня, ціни на українських АЗС змінилися.

Так, бензин категорії А-95+ в середньому коштує 50, 89 грн/л. А бензин категорії А-95 здорожчав на 3 копійки і коливається в межах 48,87 грн/л.

Бензин категорії А-92 знову зріс у ціні на 11 копійок і тепер його в середньому можна придбати за 48,59 грн/л.

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Середня ціна дизельного пального становить 53,64 грн/л. Це на дев’ять копійок дешевше у порівнянні з минулим днем.

Автогаз також здешевшав і станом на 14 серпня коштує в середньому 26,93 грн/літр (мінус 64 копійки).

Фото: AutoRia

Скільки коштує бензин А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС ZOG (47 грн/л), Авіас (48 грн/л) та і БРСМ-Нафта (49,99 грн/л).

Водночас дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 50-56 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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