В воскресенье, 14 августа, цены на украинские АЗС изменились.

Так, бензин категории А-95+ в среднем стоит 50,89 грн/л. А бензин категории А-95 подорожал на 3 копейки и колеблется в пределах 48,87 грн/л.

Бензин категории А-92 снова вырос в цене на 11 копеек и теперь его в среднем можно приобрести за 48,59 грн/л.

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Средняя цена дизельного топлива составляет 53,64 грн/л. Это на девять копеек дешевле по сравнению с прошлым днем.

Автогаз также подешевел и на 14 августа стоит в среднем 26,93 грн/литр (минус 64 копейки).

Сколько стоит бензин А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнефть, Авиас (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Самые низкие цены на бензин категории А-92 предлагают АЗС ZOG (47 грн/л), Авиас (48 грн/л) и БРСМ-Нефть (49,99 грн/л).

В то же время дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 50-56 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнефть, UPG, Авиас, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Олас).

Источник: AutoRia