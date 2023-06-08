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Дизель та А-95 ще трохи подешевшали на АЗС – актуальні ціни на 8 червня

8 Червня 2023, 09:44
Валентина Летяк редакторка стрічки
азс бензин дизель
Джерело: Pexels

Середні ціни на популярні види пального в Україні у четвер, 8 червня, знову дещо знизилися.

Зокрема, бензин марки А-95 та дизельне пальне за добу скинули ще по 9 копійок. Відповідно їхня вартість на АЗС в середньому знизилася до 44,8 грн/л і 43,25 грн/л.

Водночас стабільною лишається ціна преміального А-95+, він, як і напередодні, коштує 47,54 грн/л.

Не змінилася і вартість автогазу – 21,83 грн/л.

Лише бензин марки А-92 додав до вчорашньої ціни 2 копійки – 43,34 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 8 червня

Ціни на бензин 8 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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