Середні ціни на популярні види пального в Україні у четвер, 8 червня, знову дещо знизилися.

Зокрема, бензин марки А-95 та дизельне пальне за добу скинули ще по 9 копійок. Відповідно їхня вартість на АЗС в середньому знизилася до 44,8 грн/л і 43,25 грн/л.

Водночас стабільною лишається ціна преміального А-95+, він, як і напередодні, коштує 47,54 грн/л.

Не змінилася і вартість автогазу – 21,83 грн/л.

Лише бензин марки А-92 додав до вчорашньої ціни 2 копійки – 43,34 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Джерело: AutoRia