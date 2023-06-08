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Дизель и А-95 еще немного подешевели на АЗС – актуальные цены на 8 июня

8 июня 2023, 09:44
Валентина Летяк редактор ленты
азс бензин дизель
Источник: Pexels

Средние цены на популярные виды топлива в Украине в четверг, 8 июня, снова несколько снизились.

В частности, бензин марки А-95 и дизельное топливо за сутки сбросили еще по 9 копеек. Соответственно их стоимость на АЗС в среднем снизилась до 44,8 грн/л и 43,25 грн/л.

В то же время стабильной остается цена премиального А-95+, он, как и накануне, стоит 47,54 грн/л.

Не изменилась и стоимость автогаза — 21,83 грн/л.

Только бензин марки А-92 прибавил к вчерашней цене 2 копейки — 43,34 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 8 червня

Ціни на бензин 8 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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