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Дизель продовжує дешевшати: скільки коштує заправити авто 21 квітня

21 Квітня 2023, 09:24
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, пальне

У п’ятницю, 21 квітня, на АЗС дещо змінилися середні ціни на деякі види пального.

Зокрема, бензин марки A-95+ додав 1 копійку до вчорашньої вартості, і сьогодні його реалізують на автозаправках в середньому по 48,53 грн/л.

Ціна популярного А-95 не змінилася – 46,52 грн/л.

Так само із бензином марки A-92, це пальне пропонують по 44,59 грн/л.

А дизельне пальне здешевшало ще на 2 копійки – до 45,94 грн за літр.

Вартість автогазу лишається на рівні 21,66 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

Ціни на бензин 21 квітня

Ціни на бензин 21 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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