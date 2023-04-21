У п’ятницю, 21 квітня, на АЗС дещо змінилися середні ціни на деякі види пального.

Зокрема, бензин марки A-95+ додав 1 копійку до вчорашньої вартості, і сьогодні його реалізують на автозаправках в середньому по 48,53 грн/л.

Ціна популярного А-95 не змінилася – 46,52 грн/л.

Так само із бензином марки A-92, це пальне пропонують по 44,59 грн/л.

А дизельне пальне здешевшало ще на 2 копійки – до 45,94 грн за літр.

Вартість автогазу лишається на рівні 21,66 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

Джерело: AutoRia