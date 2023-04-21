В пятницу, 21 апреля, на АЗС несколько изменились средние цены на некоторые виды топлива.

В частности, бензин марки A-95+ прибавил 1 копейку к вчерашней стоимости, и сегодня его реализуют на автозаправках в среднем по 48,53 грн/л.

Цена популярного А-95 не изменилась — 46,52 грн/л.

Так же с бензином марки A-92, это топливо предлагают по 44,59 грн/л.

А дизельное топливо подешевело еще на 2 копейки — до 45,94 грн за литр.

Стоимость автогаза остается на уровне 21,66 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

Источник: AutoRia