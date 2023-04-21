Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Дизель продолжает дешеветь: сколько стоит заправить авто 21 апреля

21 апреля 2023, 09:24
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, пальне

В пятницу, 21 апреля, на АЗС несколько изменились средние цены на некоторые виды топлива.

В частности, бензин марки A-95+ прибавил 1 копейку к вчерашней стоимости, и сегодня его реализуют на автозаправках в среднем по 48,53 грн/л.

Цена популярного А-95 не изменилась — 46,52 грн/л.

Так же с бензином марки A-92, это топливо предлагают по 44,59 грн/л.

А дизельное топливо подешевело еще на 2 копейки — до 45,94 грн за литр.

Стоимость автогаза остается на уровне 21,66 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

Ціни на бензин 21 квітня

Ціни на бензин 21 квітня

Фото: AutoRia

Читайте также:
АвтоТеперь дело за Lada: в России почти закончились новые иномарки

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь