У середу, 31 травня, середні ціни на пальне в Україні майже не змінилися. Однак бензин А-95 та А-92 дещо подешевшали.

Преміальний бензин марки А-95+ сьогодні продають у середньому по 47,59 грн/л.

Популярний А-95 скинув у ціні 2 копійки і зараз коштує на автозаправках 44,93 грн за літр.

Літр бензину А-92 можна придбати за 43,33 грн (на 4 копійки менше, ніж напередодні).

Дизельне пальне реалізують ву середньому по 43,48 грн/л.

Автогаз обійдеться у 21,82 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Джерело: AutoRia