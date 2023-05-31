В среду, 31 мая, средние цены на топливо в Украине почти не изменились. Однако бензин А-95 и А-92 несколько подешевел.

Премиальный бензин марки А-95+ сегодня продают в среднем по 47,59 грн/л.

Популярный А-95 сбросил в цене 2 копейки и сейчас стоит на автозаправках 44,93 грн за литр.

Литр бензина А-92 можно приобрести за 43,33 грн (на 4 копейки меньше, чем накануне).

Дизельное топливо реализуют в среднем по 43,48 грн/л.

Автогаз обойдется в 21,82 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

Источник: AutoRia