В среду, 31 мая, средние цены на топливо в Украине почти не изменились. Однако бензин А-95 и А-92 несколько подешевел.
Премиальный бензин марки А-95+ сегодня продают в среднем по 47,59 грн/л.
Популярный А-95 сбросил в цене 2 копейки и сейчас стоит на автозаправках 44,93 грн за литр.
Литр бензина А-92 можно приобрести за 43,33 грн (на 4 копейки меньше, чем накануне).
Дизельное топливо реализуют в среднем по 43,48 грн/л.
Автогаз обойдется в 21,82 грн/л.
Стоимость топлива на украинских АЗС:
Источник: AutoRia