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Некоторые виды топлива подешевели: цены на АЗС в Украине 31 мая

31 мая 2023, 09:36
Валентина Чорна редактор ленты
АЗС, заправка, бензин
Источник: Pexels

В среду, 31 мая, средние цены на топливо в Украине почти не изменились. Однако бензин А-95 и А-92 несколько подешевел.

Премиальный бензин марки А-95+ сегодня продают в среднем по 47,59 грн/л.

Популярный А-95 сбросил в цене 2 копейки и сейчас стоит на автозаправках 44,93 грн за литр.

Литр бензина А-92 можно приобрести за 43,33 грн (на 4 копейки меньше, чем накануне).

Дизельное топливо реализуют в среднем по 43,48 грн/л.

Автогаз обойдется в 21,82 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

ціни на АЗС 31 травня

ціни на АЗС 31 травня

Фото: AutoRia

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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