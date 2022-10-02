У неділю, 2 жовтня, ціни на пальне в Україні, порівняно з попереднім днем, не змінилися.

Так, бензин категорії А-92 можна придбати в середньому за 47,73 грн/л. Вартість бензину категорії А-95 і А-95+ не змінюється вже кілька днів поспіль і в середньому становить 49,35 грн/л і 50,13 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС також залишається стабільною в межах 53,05 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні становлять 26,03 грн.

Зараз дивляться

Вартість бензину А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (45,20 грн/л);

UPG (47,40 грн/л);

АМІС (48,49 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,39 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (25,09 грн), Авіас (25,20 грн), Рур груп (25,50 грн), KLO (25,93 грн).