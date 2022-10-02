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Цены стабильные: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

2 октября 2022, 09:47
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Цены стабильные: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
Источник: Depositphotos

В воскресенье, 2 октября, цены на топливо в Украине по сравнению с предыдущим днем ​​не изменились.

Так, бензин категории А-92 можно купить в среднем за 47,73 грн/л. Стоимость бензина категории А-95 и А-95+ не меняется уже несколько дней подряд и в среднем составляет 49,35 грн/л и 50,13 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС также остается стабильной в пределах 53,05 грн/л. Средние цены на газ в Украине составляют 26,03 грн.

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Стоимость бензина А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (45,20 грн/л);
  • UPG (47,40 грн/л);
  • АМИС (48,49 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (49 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,39 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: Укрнафта (25,09 грн), Авиас (25,20 грн), Рур групп (25,50 грн), KLO (25,93 грн).

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Теги
Автогаз Дизельне пальне Цены на бензин
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