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Ціни стабілізувалися: за скільки можна заправити авто в Україні 7 квітня

7 Квітня 2023, 11:17
Юлія Соколова редакторка стрічки
Бензин, АЗС
Джерело: Pixabay

У п’ятницю, 7 квітня, середні ціни на пальне в Україні практично не змінилися. Дещо знизилася вартість дизельного палива.

Так, вартість преміального бензину А-95+ підросла на одну копійку в порівнянні з минулою добою. Це пальне сьогодні в середньому коштує 48,88 грн за літр.

Водночас середня ціна на бензин марки А-95 за добу не змінилася і становить 46,92 грн/літр.

Зараз дивляться

Бензин марки А-92, як і напередодні, в середньому продають за ціною 45,73 грн за літр.

Дизельне пальне здешевшало на дві копійки. Сьогодні його можна в середньому придбати за ціною 46,99 грн/літр.

Літр автогазу водії можуть придбати за 21,59 грн. Такою ж була середня вартість цього пального і днем раніше.

Вартість пального на АЗС в Україні:

Ціни на пальне 7 квітня 2023

Ціни на пальне 7 квітня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС вартість бензину А-95 коливається від 43 грн до 50 грн за літр, а бензину А-92 – від 39,99 грн до 49 грн за літр.

Дизель продають за ціною від 43,50 грн до 50 грн за літр.

Ціни на літр автогазу варіюються від 19,45 грн до 25,50 грн.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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