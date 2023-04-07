В пятницу, 7 апреля, средние цены на горючее в Украине практически не изменились. Несколько снизилась стоимость дизельного топлива.

Так, стоимость премиального бензина А-95+ подросла на одну копейку по сравнению с прошлыми сутками. Это горючее сегодня в среднем стоит 48,88 грн за литр.

В то же время, средняя цена на бензин марки А-95 за сутки не изменилась и составляет 46,92 грн/литр.

Сейчас смотрят

Бензин марки А-92, как и накануне, в среднем продают по цене 45,73 грн за литр.

Дизельное топливо подешевело на две копейки. Сегодня его можно в среднем приобрести по цене 46,99 грн/литр.

Литр автогаза водители могут приобрести за 21,59 грн. Такой же была средняя стоимость этого горючего и днем ранее.

Стоимость горючего на АЗС в Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 колеблется от 43 до 50 грн за литр, а бензина А-92 – от 39,99 до 49 грн за литр.

Дизель продают по цене от 43,50 до 50 грн за литр.

Цены на литр автогаза варьируются от 19,45 до 25,50 грн.

Источник: AutoRia