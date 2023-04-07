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Цены стабилизировались: за сколько можно заправить авто в Украине 7 апреля

7 апреля 2023, 11:17
Юлия Соколова редактор ленты
Бензин, АЗС
Источник: Pixabay

В пятницу, 7 апреля, средние цены на горючее в Украине практически не изменились. Несколько снизилась стоимость дизельного топлива.

Так, стоимость премиального бензина А-95+ подросла на одну копейку по сравнению с прошлыми сутками. Это горючее сегодня в среднем стоит 48,88 грн за литр.

В то же время, средняя цена на бензин марки А-95 за сутки не изменилась и составляет 46,92 грн/литр.

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Бензин марки А-92, как и накануне, в среднем продают по цене 45,73 грн за литр.

Дизельное топливо подешевело на две копейки. Сегодня его можно в среднем приобрести по цене 46,99 грн/литр.

Литр автогаза водители могут приобрести за 21,59 грн. Такой же была средняя стоимость этого горючего и днем ранее.

Стоимость горючего на АЗС в Украине:

Ціни на пальне 7 квітня 2023

Ціни на пальне 7 квітня 2023

Фото: AutoRia

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 колеблется от 43 до 50 грн за литр, а бензина А-92 – от 39,99 до 49 грн за литр.

Дизель продают по цене от 43,50 до 50 грн за литр.

Цены на литр автогаза варьируются от 19,45 до 25,50 грн.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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