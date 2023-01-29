У неділю, 29 січня, середні ціни на пальне стабілізувались. Раніше кілька днів поспіль фіксувалось їх падіння.

Так, бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 50,46 грн/л.

A-95 продають по 48,78 грн/л.

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Бензин марки А-92 обійдеться у 47,55 грн/л.

Літр дизельного пального пропонують по 52,57 грн/л, автогаз – 26,7 грн/л.

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 50 грн за літр.

Вартість дизельного пального варіюється від 50 грн до 58 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за літр.

Джерело: AutoRia