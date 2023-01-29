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Ціни стабілізувались: у скільки обійдеться заправити авто 29 січня

29 Січня 2023, 10:17
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
Заправка автомобіля на АЗС
Джерело: Depositphotos

У неділю, 29 січня, середні ціни на пальне стабілізувались. Раніше кілька днів поспіль фіксувалось їх падіння.

Так, бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 50,46 грн/л.

A-95 продають по 48,78 грн/л.

Зараз дивляться

Бензин марки А-92 обійдеться у 47,55 грн/л.

Літр дизельного пального пропонують по 52,57 грн/л, автогаз – 26,7 грн/л.

AutoRia

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 50 грн за літр.

Вартість дизельного пального варіюється від 50 грн до 58 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин Ціни на бензин
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