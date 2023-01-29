В воскресенье, 29 января, средние цены на топливо стабилизировались. Ранее несколько дней подряд фиксировалось их падение.

Так, бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

A-95 продается по 48,78 грн/л.

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Бензин марки А-92 обойдется в 47,55 грн/л.

Литр дизельного топлива предлагают по 52,57 грн/л, автогаз – 26,7 грн/л.

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 46 до 50 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива варьируется от 50 до 58 грн за литр.

Автогаз предлагают минимум по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за литр.

Источник: AutoRia