У неділю, 2 липня, середні ціни на пальне в Україні залишилися такими ж, як і день тому.

Бензин марки А-95+ продають в середньому по 47,11 грн/л.

Літр А-95 коштує 44,78 грн.

Бензин марки А-92 можна придбати по 42,26 грн/л.

Дизельне пальне реалізують на автозаправках в середньому по 43,24 грн за літр.

Автогаз обійдеться у 21,86 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

З 1 липня повертаються в повному обсязі акцизи та ПДВ на пальне. Акциз на бензин зросте до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тисячу літрів. Акциз на скраплений газ становитиме €52. А ПДВ повернеться до 20%.

У зв’язку з цим експерти прогнозують, що пальне в липні може здорожчати на 3-8 грн за літр.

Джерело: AutoRia