В воскресенье, 2 июля, средние цены на топливо в Украине остались такими же, как и день назад.

Бензин марки А-95+ продают в среднем по 47,11 грн/л.

Литр А-95 стоит 44,78 грн.

Бензин марки А-92 можно приобрести по 42,26 грн/л.

Дизельное топливо реализуют на автозаправках в среднем по 43,24 грн за литр.

Автогаз обойдется в 21,86 грн/л.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

С 1 июля возвращаются в полном объеме акцизы и НДС на топливо. Акциз на бензин вырастет до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тысячу литров. Акциз на сжиженный газ составит €52. А НДС вернется до 20%.

В связи с этим эксперты прогнозируют, что горючее в июле может подорожать на 3-8 грн за литр.

Источник: AutoRia