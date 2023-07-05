В Україні 5 липня здорожчали всі види пального.

Так, найбільше додав у ціні популярний бензин марки А-92, який здорожчав від учора на 76 копійки (45,02 грн/л).

Вартість А-95 зросла в середньому на 62 копійки – до 47,40 грн/л.

Преміальний А-95+ коштує на 38 копійок більше, сьогодні його показник 49,98 грн/л.

Дизельне пальне 5 липня реалізують на автозаправках в середньому по 46,01 грн за літр, що на 69 копійок більше, ніж вчора.

Автогаз здорожчав на 16 копійок – до 22,93 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, середні ціни на пальне в Україні різко зросли приблизно на 2 грн за літр.

Джерело: AutoRia