В Украине 5 июля подорожали все виды топлива.

Так, больше всего прибавил в цене популярный бензин марки А-92, который подорожал со вчерашнего дня на 76 копеек (45,02 грн/л).

Стоимость А-95 выросла в среднем на 62 копейки — до 47,40 грн/л.

Премиальный А-95+ стоит на 38 копеек больше, сегодня его показатель 49,98 грн/л.

Дизельное топливо 5 июля реализуют на автозаправках в среднем по 46,01 грн за литр, что на 69 копеек больше, чем вчера.

Автогаз подорожал на 16 копеек — до 22,93 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Напомним, что вчера, 4 июля, средние цены на топливо в Украине резко выросли примерно на 2 грн за литр.

Источник: AutoRia