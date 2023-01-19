Середні ціни на АЗС в Україні знову почали знижуватися, подорожчав лише бензин марки A-95+. Так, у четвер, 19 січня, преміальний вид пального додав у ціні 9 копійок, його вартість зараз становить 51,74 грн/л.

Літр популярного A-95 скинув від учорашньої ціни 19 копійок, і сьогодні його пропонують на автозаправних станціях в середньому по 50,43 грн/л.

А-92 коштує на дві копійки менше – 50,27 грн/л.

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Вартість дизельного пального зменшилася на 12 копійок – до 54,09 грн/л.

Автогаз також здешевшав. Сьогодні його реалізують по 27,75 грн/л (мінус 19 копійок).

У мережах АЗС найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51,50 грн/л, максимальна – 57,99 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються у діапазоні від 25,04 до 36,99 грн за літр.

Джерело: AutoRia